TERMOLI. Tutto è pronto al Lido Mistral di Termoli: domenica 21 luglio ritorna l'evento dell'estate “Mistral With Love”, un festival firmato House Of Vibes in collaborazione con Lido Mistral e Victör Mixology Bar di Termoli. Per la sesta edizione grandi novità a partire dai nuovi artisti internazionali che si esibiranno per la prima volta dietro la consolle del famoso lido termolese, alla nuova linea di cocktails speciali preparati dallo staff Victör Mixology e una speciale collaborazione anche con i ragazzi di 15East Watersports; infatti sarà possibile fare sport d'acqua per tutta la giornata.

Si partirà alle 18 con lo speciale Pasta Happy Hour fino alle 20, per proseguire con la musica fino a tarda notte. Un evento di musica imperdibile dove si esibiranno, tra gli altri, grandi artisti del settore di livello internazionale, ma come anche nuove giovani e promettenti leve locali Yass, Deezy, Takashi Kurosawa, Rigthside, Francesco Cofano, Gerardo Smedile, Di Meo Bros, Mark Sunset, Mike C., Tommy Marone, mentre la Live Performance sarà di Federico D'Alessio. Tra questi, i Di Meo Bros possono vantare il termolese Mark Di Meo che è diventato un primattore presente nelle classifiche internazionali delle produzioni musicali, un autentico totem nostrano. Sarà un evento che apre l'estate musicale termolese per cui è impossibile mancare!