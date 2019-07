TERMOLI. Grande passo e grande occasione per la band molisana “Hills to the sea”.

La band, infatti, è stata scelta dagli organizzatori dell’estate petacciatese per l’apertura del concerto della cover ufficiale dei Guns’n’Roses.

L’evento “Bikers Rock Festival” si svolgerà sabato 20 luglio, in Piazza Belgioioso.

Una grande occasione, dicevamo, per questa band nostrana che si sta facendo conoscere, portando il proprio repertorio in giro per le piazze e per i locali della nostra regione.

Riscuotono successo e si lanciano in progetti di alto livello. Alessio Di Tiello, cantante, Gianmarco Scarpone, batterista, Edoardo Petti, chitarrista, Matteo Somma, bassista e Giacomo De Ruvo, chitarrista sono pronti per questa sfida. E per tante altre.

A fine luglio partiranno per la Puglia per partecipare al “Millennial Music Festival”, dove si esibiranno in piazza con altri artisti e se dovessero arrivare primi, come premio, avrebbero la produzione discografica di un pezzo e la presentazione del brano a Sanremo giovani 2020.