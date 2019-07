TERMOLI. Sogno ed eleganza. Questo è il messaggio che è scaturito dalla 35esima edizione del concorso nazionale “Un volto per fotomodella” del Molise, avvenuto nel locale “Megusta” sul Lungomare nord di Termoli. Una serata elegante, all’insegna della moda e del sogno. Lo stesso che accomuna le ragazze e i ragazzi, che hanno sfilato durante l’evento. Un’attenta cucitura tra i sogni e la realtà. La quale si è manifestata, attraverso le bellezze delle modelle in gara e l’attento, preciso, lineamento stilistico degli abiti indossati. I quali hanno messo in risalto non solo il lato estetico, ma hanno cercato di mostrare anche qualcosa nascosto all’occhio umano: l’animo femminile. Un tentativo figlio di un grande lavoro, accompagnato da un indiscusso senso del gusto e della chiara visione della figura femminile. La quale è stata accompagnata, dalla mano gentile del mondo maschile. Attraverso una sequenza di abbinamenti e look innovativi, della linea “Malcolm”.

Un complesso di stili, che ha avuto come protagonisti, sia l’uomo che la donna. I quali, se pur in giovane età, mostrano già i contorni di un nuovo stadio della vita, sempre più lontano da quello dell’adolescenza. Il concorso ha visto l’assegnazione di sei fasce. Delle quali, solo alla prima classificata spetterà il diritto di accedere alla finale nazionale. Un sogno e una realtà. Un trampolino importante per saltare nel mondo della moda con tutto quello che lo circonda. Un evento competitivo. All’interno del quale però, l’eleganza è stata la caratteristica principale del suo svolgimento. Questo grazie alla passione, alla gioia, che hanno incanalato in questo evento, Anna e Maddalena Torlino, dell’agenzia Elite. Le quali, con la loro spontaneità e professionalità, hanno accompagnato il pubblico numeroso, durante tutta la serata. Tutto questo, all’interno di una struttura, situata in una splendida cornice di mare, che ha reso ancora più calda, una serata all’insegna della moda, del glamour. Spinto da una grande voglia propositiva, che vuole trovare il suo sfogo, attraverso un nuovo ventaglio di proposte.

Con il fine ultimo di smuovere una staticità collettiva e ridare nuova luce alla città di Termoli.