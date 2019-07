"Jova Beach Party"a Vasto, dipende dalla Commissione di vigilanza di mercoledì

VASTO. In attesa del verdetto della Commissione di vigilanza che si terrà mercoledì e dal quale si capirà se Vasto potrà ospitare il concerto di Jovanotti, non solo Pescara, ma anche Giulianova ha presentato ufficialmente la sua candidatura per il "Jova Beach Party". L'evento si doveva tenere il prossimo 17 agosto a Vasto Marina, però ad oggi è confermato il momentaneo stop che è arrivato per motivi di ordine pubblico e sicurezza (LEGGI).

L'assessore al turismo del Comune giuliese Marco Di Carlo è stato in Puglia, a Barletta, per discutere dell'evento con gli organizzato del "Jova Beach Party".

In una intervista rilasciata al collega Federico Di Luigi di Rete 8 ha affermato: «Abbiamo dato la nostra disponibilità visto l'importanza dell'evento. Al momento dovrebbe svolgersi a Vasto e mi auguro che sia così e che riescano a risolvere i problemi legati alla viabilità. Abbiamo fatto delle ricognizioni, siamo stati anche all'ultimo Beach Party a Barletta e ci siamo resi conto delle difficoltà organizzative, aspettiamo quello che deciderà la Commission di vigilanza.»

Una mossa quella di Giulianova che segue a ruota quella di Pescara, questo perché l'Abruzzo non può farsi scappare l'evento dell'estate come ribadito più volte dall'assessore al turismo regionale Mauro Febbo (LEGGI).

Ora per capire se Vasto ospiterà o meno il concerto bisognerà attendere dunque la riunione di mercoledì indetta della Prefettura.