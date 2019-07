VASTO. Oggi si dovrebbe sapere con certezza se il concerto di Jovanotti si terrà regolarmente il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina dopo il momentaneo stop arrivato dal Prefetto per motivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico (LEGGI).

Infatti in giornata è atteso il verdetto della Commissione di vigilanza che arriverà dopo la riunione indetta dalla Prefettura.

In caso di bocciatura della tappa di Vasto, sono state ipotizzate nei giorni scorsi come possibili soluzioni le spiagge di Pescara (LEGGI) e Giulianova (LEGGI).

Intanto il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" nell'elenco delle prossime date del "Jova Beach Party" ha omesso quella di Vasto.

Ora la domanda è una sola: sarà stata una semplice svista oppure la data è stata realmente cancellata? Per saperlo bisognerà attenere l'esito dell'incontro di oggi. C'è da sottolineare inoltre come nello specchietto allegato in foto sia presente la data di Albenga, ma quest'ultima è stata annullata per problemi di erosione della spiaggia (LEGGI).