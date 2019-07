"Jova Beach Party", rinviata la Commissione di vigilanza

di F. C.

VASTO. Diversamente da quanto dichiarato in una intervista dall'assessore al turismo del Comune di Giulianova Marco Di Carlo (LEGGI) non si terrà oggi la riunione della Commissione di vigilanza per sapere se il concerto di Jovanotti si potrà svolgere regolarmente il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina o meno.

La notizia della convocazione per la data di oggi era circolata nei giorni scorsi, ma non era ufficiale.

Infatti dalla Prefettura hanno fatto sapere che bisognerà attendere che gli organizzatori dell'evento producano il nuovo piano di sicurezza e la relativa documentazione e solo successivamente ci sarà un nuovo incontro.

Dunque è ancora tutto in stand-by fino al nuovo incontro di cui al momento non si conosce la data.