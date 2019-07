TERMOLI. Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Termoli, alla presenza dell’assessore alla Cultura Michele Barile ha illustrato alla stampa l'evento "La notte bianca dei bambini" che si terrà nelle vie del centro sabato prossimo, 27 luglio, dalle 19 fino all'una.

Una serata dedicata interamente ai più piccoli, tutte le attività saranno gratuite.

In piazza Vittorio Veneto, grazie alla collaborazione della storica Ditta Ferraiolo, ci saranno due spettacoli gratuiti, quello delle 19.15 e delle 20.15.

Lungo il Corso Nazionale baby dance trucca bimbi e palloncini a cura della Onlus Sorridere Sempre.

La serata proseguirà a Piazza Sant'Antonio con i giochi gonfiabili e lo show del mago Checco, al Belvedere dei Fotografi si potrà assistere allo spettacolo di Falconeria.

Nel cuore del borgo vecchio, in Piazza Duomo sarà proiettato il film Walt Disney "Ralph Spacca Internet" a seguire laboratori didattici, a largo Tornola Letture per bambini.

Immancabile il trenino Gtm, gratis per l'occasione che partirà da Via Roma, ad animare le vie del centro mascotte e artisti di strada che distribuiranno dolciumi ai bambini.

“La ditta incaricata della gestione dei giochi gonfiabili, artisti di strada è la MR di Trivento, le spese sostenute dal Comune sono poco più di 4 mila euro" ha dichiarato la dirigente Carmela Cravero.

L’assessore Barile ci tiene a ringraziare i privati come la ditta Ferraiolo per lo spettacolo delle marionette, la Gtm per il trenino, e tutte le associazioni che hanno sempre dato la loro disponibilità per lo svolgimento di questi eventi: Onlus Sorridere Sempre, Falconeria Usconium e Nati per Leggere.

"In tutte le manifestazioni previste per l’estate termolese ci sarà sempre un piccolo spazio dedicato ai bambini", ha voluto precisare l'assessore Barile.