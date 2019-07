Buona la prima del Termoli jazz Festival, Patitucci entusiasma al Macte

TERMOLI. Un pubblico gremito quello che ha seguito l'esordio per la sesta edizione del Termoli jazz Festival, non poteva essere esordio migliore con la presenza di John Patitucci.

Inizio della serata previsto per le 21,30 ma dalle 20,30 una folla impaziente sostava davanti i cancelli del Macte.

Più di 200 persone hanno assistito all'evento, che si è svolto nel giardino del Macte un luogo suggestivo che insieme alla musica di John Patitucci poi raggiunto sul palco da Elio Coppola alla batteria e Andrea Rea al piano, ha contribuito a rendere la serata magica.

A presentare l'evento Michele Macchiagodena, l'anima del Termoli Jazz Festival che ha ringraziato la Carpeme partner della manifestazione, la Fondazione Macte e l'Associazione Freeland.

Considerato uno dei migliori bassisti nel panorama della musica jazz, vincitore di due Grammy's, l'Oscar della musica.

Patitucci, americano di origini calabresi, ha fatto vibrare l'anima dei presenti con le corde del suo contrabasso, con "Soul of the bass" a "Mistery of the Soul".

E' entrato subito in sintonia con il pubblico con la sua simpatia, colloquiando con loro in italiano e inglese, raccontando tra un'esecuzione e l'altra aneddoti di vita: parlando del nonno calabrese che sarebbe molto fiero di lui nel vederlo suonare in Italia.

Con il basso ha eseguito l'aria "Nina" resa famosa da Luciano Pavarotti, con "Morning Train" ha trascinato il pubblico nel blues.

Quando si sono uniti a lui Elio Coppola e Andrea Rea, rispettivamente alla batteria e al piano, è stata evidente la sintonia fra i tre. Ancora una volta il Termoli Jazz Festival si riconferma una kermesse di altissima qualità e gli applausi e la standing ovation del pubblico ne hanno dato conferma.

Il Termoli Jazz Festival proseguirà il 30 e 31 agosto nella splendida cornice di Piazza Duomo.