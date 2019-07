TERMOLI. Al via domani sera il 36esimo Festival internazionale del Folklore. Ecco cosa ci raccontano dal gruppo 'A Shcaffette.

«Fare folklore significa ricerca e studio del passato, il passato delle persone e dei fatti per poi poterlo raccontare ai giorni nostri. Chi come noi fa folklore da così tanto tempo non può non essere attento però, anche a ciò che succede oggi, nel nostro tempo e soprattutto a ciò che sarà il domani, il futuro della nostra città e dei nostri figli. Per queste ragioni, quest'anno, il depliant del nostro 36° Festival Internazionale del Folklore, riporta in copertina due giovani componenti in costume del nostro gruppo, con in braccio la piccola Annamaria Cappella, nata a Termoli il 16 aprile 2019 e figlia di una giovane coppia termolese: Vincenzo e Antonietta, perché anche noi come gruppo abbiamo voluto essere vicini alla nostra Termoli e a tutto il territorio molisano che in questo momento sta affrontando un grosso problema sociale che da poche settimane ci affligge, la sorte del punto nascita del nostro Ospedale San Timoteo.

Noi, chiaramente, non facciamo politica, non cerchiamo i colpevoli di quanto sta accadendo, ci sentiamo solo in dovere , nel nostro piccolo, di voler elevare il nostro grido di protesta contro il venir meno di un diritto fondamentale ,sancito dalla nostra Costituzione che è il diritto alla salute, il diritto di nascere nella propria cittadina e di dar modo ai paesi limitrofi di avvalersi della struttura sanitaria e non mettere a rischio la propria vita e quella del proprio figlio/a. Il gruppo è da sempre attento alle vicende cittadine, come quella del punto nascita della nostra Termoli.

Parlando del Festival più nello specifico Il 36° Festival Internazionale del Folklore e delle culture marinare e la 24° Rassegna della Cultura Popolare Molisana sono state programmate per i giorni 26-27-28 di luglio 2019, presso la storica “ Scalinata del Folklore” a Termoli.

I gruppi e le compagnie di ballo che prenderanno parte all'evento provengono dalle seguenti nazioni:

- ITALIA (Molise), scuola 3° circolo G. Paolo II Termoli (CB);

- PARAGUAY, Gruppo Alma Guarani;

- COLOMBIA, Ballet Ciudad Duitama;

- SERBIA, KUD Vojvoda Katic MLADENOVAC, SERBIA

- SLOVACCHIA Folklore Ensemble CAVARGOSE SABINOV, SLOVAKIA;

- ITALIA (Marche), Gruppo Folk Castelraimondo (MC);

- ITALIA (Abruzzo), Gruppo Folk Castevecchio Subequo (AQ);

- ITALIA (Puglia), Gruppo Folk Skarìa Deliceto (FG);

- ITALIA (Molise), Gruppo folklorico “A'Shcaffette” di Termoli (CB),

I gruppi partecipanti alla manifestazione oltre alle esibizioni presso la scalinata del folklore, nei giorni di permanenza a Termoli, visiteranno la nostra città e saranno impegnati in escursioni in alcuni centri del Molise».

La parata per le principali vie del centro si terrà, come prestabilito dalla consuetudine delle nostre tradizioni, il giorno di chiusura della manifestazione ovvero il 28 Luglio alle ore 20:30.