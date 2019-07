TERMOLI. Presentato a ridosso dell'inizio dell'evento stesso, questa mattina nella sala consiliare in municipio, il 36esimo Festival Internazionale del Folklore e della Cultura Marinara, organizzato dal gruppo folklorico ‘A Shcaffette.

Una storica rassegna ormai, iniziata negli anni Ottanta, con la collaborazione del Comune di Termoli, Costa dei Delfini, Regione Molise, MolisE', Molise Orientale, Azienda Autonoma Turismo e Soggiorno, Federazione Italiana Tradizioni Popolari col comitato regionale Molise, Unione Internazionale delle Federazioni dei Gruppi Folklorici. Per questa 36°edizione saranno presenti sulla scalinata del Folklore questi gruppi: dal Paraguay da Luque :"Grupo de Danza Alma Guarana”, dalla Serbia Madlenovac i “Kud Vojvoda Katic”, dalla Slovacchia “Sabinov Association Tus -Cavargose”, dalla Colombia Duitama "Ballet Ciudad Duitama”, dall'Italia Castelvecchio Subequo (AQ) Gruppo Corale Folk Sirente, dalla Puglia Deliceto (FG) Associazione Gruppo Folk Skaria, oltre ai padroni di casa del gruppo Folklorico 'A Shcaffette.

36 edizioni di festival ma se calcoliamo gli inizi della loro devozione di dedicarsi alle radici della nostra cultura marinara, possiamo dire che siamo già oltre i 40 anni della loro attività. Quest'anno per la 36esima edizione come ci ha detto anche il presidente del gruppo Domenico Senese, anche il coupon dell'evento, ha voluto partecipare contro la chiusura del Punto Nascita dell'Ospedale di Termoli mettendo una bellissima foto di due giovani componenti del gruppo che tengono in braccio una splendida bimba di poche settimane nata a Termoli con la scritta sotto "Nascere a Termoli”.

In conferenza stampa erano presenti alcuni componenti dei vari gruppi che si esibiranno da stasera, il vice presidente Tony di Blasio, il direttore Artstico Antonio Mucci e Stefano Leone, per l'amministrazione il sindaco Roberti, il presidente del consiglio Marone e l'assessore alla Cultura Barile, il sindaco e l'amministrazione hanno ricevuto gadget dalla Colombia, dal Paraguay e dalla Serbia.

Da stasera e fino al 28 luglio pronti a divertirci e vi raccomandiamo, portatevi un cuscino per stare seduti comodi sulla scalinata del Folklore.