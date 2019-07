TERMOLI. È cominciata la 36esima edizione del “Festival internazionale del folklore”. Un evento differente da quelli passati. Il tema della sanità, che riguarda Termoli e non solo, ha costituito una parte fondamentale del festival stesso. Infatti, anche quest’ultimo, si è schierato a favore della cittadinanza e di tutti quelli che hanno lottato per la riapertura del Punto Nascita dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli. Un argomento molto complesso e che ha toccato la sensibilità di molti. Infatti, l’apertura dello spettacolo, ha visto l’esibizione di una ninna nanna cantata, attraverso la voce di una mamma termolese del passato, con il suo bambino neonato tra le braccia.

Un messaggio fin troppo chiaro, ma che al di là di ogni riferimento, ha rievocato emozioni e sospiri. I quali, da un altro punto vista, hanno interessato le bocche del pubblico per i vari problemi tecnici che ci sono stati. Ma questo non ha impedito di applaudire le bellissime performance dei vari gruppi folkloristici italiani e stranieri. Dall’ormai conosciuta “A’ shcaffette” della città di Termoli, al gruppo pugliese di Deliceto“ Skarìa”.

I quali si sono alternati tra le esibizioni del gruppo colombiano “Ballet Ciudad Duitama”, quello paraguaiano “Grupo de danza Alma Guarana” e quello serbo “Kud Vojvoda Katic”. Uno spettacolo all’insegna della tradizione e della salvaguardia della stessa. La quale ha visto la sua massima espressione nelle danze, nei colori, nei sorrisi, nei lineamenti, nel potere comunicativo degli oggetti e nella capacità teatrale dei componenti dei gruppi che si sono esibiti. Usanze e costumi diversi, uniti da un unico grande desiderio: raccontare le proprie origini. Un compito non facile e sicuramente munito di più chiavi di lettura. Partendo dalla rappresentazione teatrale dei bambini della 5^ A, B, C e D della scuola elementare del 3° circolo didattico “Giovanni Paolo II”, per poi passare alle intense esibizioni dell’America Latina e dell’Europa dell’est. Un complesso di emozioni, diverse nella sua realizzazione e ricezione. I piccoli attori della scuola elementare “Giovanni Paolo II”, hanno scatenato le risa e lo stupore dei presenti. Figlia, quest’ultima, della grande bravura e spontaneità dei bambini. Elementi fondamentali, che hanno caratterizzato anche il gruppo folkloristico di Deliceto “Skarìa”.

Il quale, attraverso la sua musica, ha mostrato un piccolo angolo del loro territorio. Un motivo ritmato e coinvolgente. Una caratteristica unica dei gruppi folkloristici di tutto il mondo. Quindi tipica anche della Colombia, del Paraguay e della Serbia. Le quali esibizioni sono state ricche di energia e passione. Due peculiarità che caratterizzano questi Paesi e che li rendono ancora più affascinanti. Bellezza e tradizione. Non resta altro da fare che godersi l’intero festival.