TERMOLI. È calato il sipario sulla 36° edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato come sempre alla perfezione, dal Gruppo Folklorico 'A Shcaffette: tre serate da pienone sulla scalinata unica in Europa dedicata come teatro naturale al Folklore.

Si sono esibiti nelle tre sere gruppi stranieri provenienti dal Paraguay, dalla Colombia, Serbia, Slovacchia, ma anche dall'Italia (Abruzzo, Marche e Puglia). Abbiamo visto esibizioni di Paesi molto lontani dal nostro anche culturalmente, uniti però come fratellanza umanitaria.

Gli organizzatori - così anche la città di Termoli - devono sentirsi orgogliosi di poter sfoggiare questa perla organizzativa del Folklore che ormai nel panorama internazionale occupa un posto di prestigio. Entusiasti anche i componenti del gruppo, dal presidente Domenico Senese e direttore Artistico Antonio Mucci, ad uno dei padri fondatori Leopoldo D'Urbano.