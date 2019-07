A cento anni da nascita del Carro dei Giovanotti, che festa a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Domenica 28 luglio, un’altra bella pagina di storia della Carrese si è scritta a San Martino in Pensilis, con i festeggiamenti per il centenario della nascita del Carro dei Giovanotti. Cento anni di storia, tradizione, cultura, passione, identità, aggregazionee fierezza di appartenenza sono stati onorati dalla presenza degli sbandieratori di Torremaggiore che, nonostante il vento insistente, sono riusciti a offrire uno spettacolo gradevole e ad accompagnare la sfilata dei Carri lungo il percorso cittadino della corsa del 30 aprile, addobbato con i colori del carro, dalla Croce, per via Marina, fino a piazza Umberto I, e con la partecipazione dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno, del Sindaco di San Martino Giovanni Di Matteo e dei sindaci e dei parroci degli altri paesi della Carrese, Ururi, Portocannone e Chieuti e dei numerosi cittadini attivisti e simpatizzanti del carro. Sul Carro giallo-rosso dei Giovanotti, trainato dai buoi e guidato dal parroco Don Nicola Mattia si ergeva, avvolta di luce e di fiori,la statua di San Leo, il santo Patrono a cui la Corsa dei Carri è dedicata, segno di fede e devozione profonda. In piazza il presidente dell’associazione, Domenico Iannitti, ha fatto gli onori di casa invitando le autorità a prendere parola per i saluti e ringraziando quanti hanno dato il loro contributo per la realizzazione della Carrese. La serata di festa ha proseguito con convivialità e musica offerti alla cittadinanza dalCarro dei Giovanotti. Ancora una volta il segno tangibile di una comunità unita nella devozione e nel rinnovo di una tradizione millenaria, custode di valori racchiusi nella Comunità di carro e propulsore di battiti di cuori e armonie di colori.