CAMPOMARINO. Successo strepitoso lunedì sera nella suggestiva piazza di Santa Maria a mare a Campomarino si è tenuto “C’era una volta il musical”. «Ragazzi che con la loro passione per la recitazione e il canto sono riusciti a risvegliare ricordi e a suscitare forti emozioni in tutti gli spettatori presenti. È questo lo spirito giusto per divertire e divertirsi. Tutti, giovani e meno giovani, hanno apprezzato il lavoro svolto con diligenza e serietà», il commento dell’assessore al Turismo Michele D’Egidio.

Regia affidata a Sonia Caterino e la direzione musicale di Giovanna Carriero e Aldo Leccese

Uno spettacolo messo in scena dalla compagnia dei musicanti con il patrocinio del comune di Campomarino; ascoltati e apprezzati brani dei più celebri musical della scena nazionale ed internazionale: Notre dame de Paris, Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, Grease e tanti altri brani.

A interpretarli artisti molisani estremamente talentuosi che si sono esibiti nella stessa tonalità dei più grandi performer teatrali.