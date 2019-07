TERMOLI. Serata davvero da brividi per chi ama la grande musica quella vissuta ieri lungo la Scalinata del Folklore. Un evento organizzato dall'Avis di Termoli in occasione dei 37 anni di fondazione in cui hanno portato in scena la 3°edizione della rassegna dedicata al M* Giuseppe Ragni "Nessun Dorma".

Sul pianale della scalinata si è esibita la Grande Orchestra Sinfonica russa di Udmurtia diretta dall'eccezionale e bravissimo M° Leonardo Quadrini con gli ospiti canori che hanno arricchito la serata: il soprano Luciana Distante, il tenore Ignacio Encinas, il baritono Antonio Sarnelli De Sylva e il mezzo soprano Rosalba Colosimo. La serata è stata presentata da Tonino Bernardelli. A questo appuntamento di grande portata non è mancato il sindaco Francesco Roberti accompagnato dall'Assessore al Turismo Michele Barile che assieme al presidente Avis di Termoli Mario Ianieri hanno esaltato l'evento.

Come abbiamo detto la serata è stata dedicata al Maestro di musica termolese Giuseppe Ragni. Disse di lui Carlo Cappella: "Il Maestro Ragni ha avuto modo di esibirsi e suonare in diversi tra i migliori complessi bandistici di Abruzzo e Puglia. Tra le sue interpretazioni eccellenti, l'esecuzione al Campidoglio, nel 1939 sotto la direzione di Pietro Mascagni. Qualcuno disse ancora di lui: " Canta, non suona".

Presenti alla serata anche le nipoti del grande musicista. Per tornare al tema musicale di ieri, tutto il grande pubblico presente si è esaltato con i cantanti sulle note delle famosissime opere di autori italiani, come Figaro, Barbiere di Siviglia, il brindisi dalla Traviata di Verdi, Libiam nei lieti calici o Nessun Dorma, la Turandot di Puccini, la splendida Granada eseguita da uno straordinario Ignacio Encinas. Alla fine della emozionante serata, non poteva mancare la strameritata standing ovation per tutti i componenti musicali e canori e per chi ha organizzato questa serata indimenticabile in nome dell'arte e della musica.