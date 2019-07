VASTO. Non sono emerse novità concrete dalla conferenza stampa sul caso Jova Beach Party che è stata tenuta questo pomeriggio nell'aula consiliare del Comune di Vasto dal Sindaco Francesco Menna. Ci si aspettava una ferma replica alle dure parole del Prefetto da parte del primo cittadino vastese, ma una nota arrivata alle 16.30 a firma di Barbato ha cambiato le carte in tavola.

A riguardo il sindaco Francesco Menna ha affermato: "Due giorni fa è arrivato il nuovo progetto da parte della società che organizza l'evento e che abbiamo immediatamente trasmesso agli organi competenti. Ho convocato una conferenza stampa per fare chiarezza rispetto ad alcune vicende accadute in queste ore. Successivamente è arrivata una nota del Prefetto di Chieti volta a ristabilire i corretti rapporti istituzionali e quindi ora si sta lavorando per produrre la documentazione mancante e richiesta agli uffici. A questo punto mi auguro che venga convocata a breve la Commissione di Vigilanza per valutare la nuova proposta progettuale e che si capisca se sono state superate o no le criticità riscontrate in precedenza. Ripeto, stiamo inviando tutta la documentazione richiesta via pec, ma ad oggi non sappiamo quando sarà convocata. "

Infine il sindaco ha voluto puntualizzare come l'atteggiamento di Pescara e Giulianova non sia stata gradito: "Io non avrei fatto quello che è stato fatto dalle amministrazioni di queste due città, avrei fatto quello che invece è stato fatto dai Comuni limitrofi a Vasto. Questi hanno espresso vicinanza, disponibilità e solidarietà. Se un giorno dovesse capitare a Pescara e Giulianova quello che è successo a noi io dichiarerei subito la mia disponibilità a risolvere i problemi e non certo a telefonare a società per cercare di fare eventi altrove".

Dunque ancora una volta c'è da aspettare la riunione della Commissione di Vigilanza e Sicurezza per sapere se il concerto del Jova Beach Party si farà o meno il prossimo 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina, il problema è che al momento non vi è una data certa per questo incontro.

