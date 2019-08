LARINO. Pier Francesco Pingitore, pietra miliare e anima di 50 anni di comicità italiana, sarà a Larino domani 2 agosto per presentare il suo spettacolo teatrale ‘Nerone vs Petronio’, che ha scritto e diretto e che vede anche una sua piccola partecipazione per la gioia e la curiosità del pubblico. Per l’occasione ci ha raccontato di questa avventura, del passato e del presente della comicità.



Non è una vera e propria tournée, quella di ‘Nerone vs Petronio’, quanto la reprise di uno spettacolo debuttato a Roma un anno fa e che ora viene riproposto in nuove date, non ultima quella molisana di domani. «Non ero mai stato in Molise e sono molto curioso di scoprirlo, specie l’anfiteatro e le altre vestigia romane di Larino. Ho già visto che ha una storia interessante, so che qui c’erano gli Osci, fra i più fedeli alleati di Roma, che poi infatti ebbero la cittadinanza romana… Non italiana, che era difficilissimo già allora!». A 85 anni, il proverbiale umorismo di Pingitore non accenna ad affievolirsi.

In apertura dello spettacolo, con quello che definisce «un atto di superbia intellettuale», il regista entra in scena a dare un quadro storico del periodo rappresentato e fornire alcune informazioni, per poi «scomparire e lasciare spazio completamente agli attori: fino alla fine non c’è pericolo di rivedermi».

Un importante Nerone, nella carriera del maestro, c’è già: l’omonimo film del ‘77 con Pippo Franco, Oreste Lionello, Montesano e tanti altri, che però non ha alcun legame con la pièce di oggi. «Un minimo fil rouge è la voglia di parlare della figura di Nerone sotto una luce diversa, non solo negativa come è stato fatto per 2000 anni dagli storici. Nel film, Nerone era capo di una gioventù che si ribellava al potere del Senato; qui indago più il rapporto fra lui e Petronio, l’intellettuale che cerca di ingraziarsi la benevolenza del potente salvo poi entrare in congiura contro di lui. C’è molto di attuale in questo rapporto, così come in quello fra Nerone e Sporo, che sfociò nel primo matrimonio fra uomini della storia».

Ma la messa in scena è tutt’altro che pesante, per non spegnere l’attenzione dello spettatore: ci sono sketch, canzoni e balletti in continuità con la leggerezza su cui sono stati sempre improntati i lavori di Pingitore, che conta ormai 55 anni di carriera nell’intrattenimento. Le cose oggi sono inevitabilmente cambiate: viene spontaneo chiedere al maestro della satira come vede la stessa ai nostri tempi. «Il problema è che oggi i politici, di ogni colore, si fanno autosatira: è molto difficile prenderli in giro perché già quel che dicono sembra scritto da un autore satirico, ma i più bravi ci riescono ancora. Io stesso con questo spettacolo ci provo, con vari richiami alla contemporaneità, in particolare alla sindaca Raggi». Pingitore ha già in cantiere un nuovo spettacolo molto più attuale, che debutterà a novembre al Salone Margherita, storico teatro romano e casa adottiva del suo Bagaglino.

Fra Youtube, stand up comedy e le varie declinazioni dell’intrattenimento comico odierno, in ogni caso, non si ravvisa alcuna parentela con la tradizione italiana, stando al maestro. «Ma i personaggi di oggi si “faranno”, come si suol dire; ci sono periodi molto pieni e periodi in cui sembra che dei comici si sia estinta la razza, ma poi rispuntano».

Che cinema e tv non siano più “quelli di una volta” è lamentela comune, ma è poi un male? «Non è un male, è un’evoluzione. Bisogna sempre storicizzare i fenomeni: gli anni fra i ‘40 e gli ‘80 sono stati i grandi anni del cinema, dove nacquero le star internazionali che fecero innamorare generazioni e generazioni; subito dopo la grande stagione della televisione, immancabile in ogni casa, che ha soppiantato il cinema. Oggi c’è la rete, che minaccia molto la tv, ma dire che “non c’è più la televisione di una volta” è insensato: non può esserci, dobbiamo essere pronti ai cambiamenti di stile e di storie. Io ammetto di esserlo un po’ meno, ma penso lo si debba accettare. Non si può mica rimpiangere il tram a cavalli se oggi c’è il Frecciarossa! E, a ben vedere, cambiano i vestiti ma i sentimenti e le emozioni umane sono immutati.»

Cosa rimane invece a Pier Francesco Pingitore, dei tempi d’oro dello spettacolo italiano? «Io ho un planetario di stelle sulla testa, tutti gli attori con cui ho avuto rapporti di amicizia. Impossibile parlare di ciascuno, ma i più stretti sono stati con Gabriella Ferri, Leo Gullotta, Martufello, Valeria Marini, Pamela Prati… Ce ne sono tanti: se apro lo spioncino, vedo mille facce che mi vengono incontro. Fra i mille,» ci racconta nostalgico Pingitore, «alcuni hanno avuto un successo anche superiore alle previsioni, alcuni mi sono rimasti molto attaccati, altri hanno preso la loro strada e li ho visti davvero di rado, ma va bene lo stesso. Il rapporto con la grande famiglia del Bagaglino resta dentro di me, è per me molto positivo ed è la mia vita stessa. Così come l’umorismo che non perdo mai, perché è quello che mi tiene su».