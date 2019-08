Jova Beach Party, mercoledì 7 agosto si riunisce la Commissione di Vigilanza

VASTO. E' domani il giorno decisivo per sapere se il Jova Beach Party il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina si farà oppure no. Infatti è stata convocata per mercoledì 7 agosto, alle ore 10, presso la Prefettura la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Quest'ultima servirà per valutare le verifiche di competenza ai sensi dell'art. 80 del Tulps, in altre parole se le criticità riscontrate in precedenza dal Prefetto Barbato (LEGGI) sono state superate con il nuovo piano sicurezza.