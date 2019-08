TERMOLI. Carinissimo spettacolo di musica napoletana ieri sera in Piazza Duomo, organizzato dall'Associazione di volontariato "Le Tende della Solidarietà" che anche quest'anno promuove la campagna Tende AVSI 2018/2019 (www.avsi.org) dal titolo "Sotto lo stesso cielo".

Questa campagna è stata promossa tramite l'organizzazione del concerto del gruppo vocale - strumentale "Napulammore", un quartetto di giovani artisti tutti molisani nato nel 2013 i cui membri provengono da esperienze musicali diverse: M° Osvaldo Caruso alla chitarra, Francesco Santoro voce, Marco Adovasio al mandolino e Domenico Ciccone alle percussioni. Questi quattro artisti hanno deliziato una Piazza Duomo gremitissima con i tantissimi classici della musica partenopea come O' surdate innammorato, Luna Rossa, le svariate Tarantelle, O' sole mio ecc, tutte rivisitate con maestria con ritmi e sonorità mediterranee e latine senza mai distaccarsi dall'originale immortalità di canzoni che vengono cantate in tutto il mondo.

Ieri sera poi oltre alla musica, è stata anche l'occasione per fare della beneficenza e per sostenere quattro progetti che coinvolgono 5 Paesi nel mondo: contro la guerra in Siria; da profugo in Brasile; in estrema povertà in Burundi e Kenia; da rifugiato o senza tetto in Italia.