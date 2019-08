TERMOLI. Giovedì 8 agosto, stasera, di scena a Termoli, presso il Teatro Verde l’Anfitrione di Plauto, l’intramontabile classico, con un cast tutto d’eccezione. La famosa commedia vedrà esibirsi insieme due colonne portanti del teatro italiano: Franco Oppini e Debora Caprioglio, la quale dichiara: “Ci siamo sempre sfiorati negli spettacoli teatrali, ma non c’è stata mai occasione di poter lavorare insieme, finalmente Anfitrione ci ha dato questa opportunità”. Al cast, oltre che alla bellissima Debora Caprioglio e all’attore Franco Oppini, si aggiunge la giovane attrice Barbara Bovoli, Tonino Tosto e la partecipazione straordinaria di Enzo Casertano, la regia è di Livio Galassi. L’Anfitrione di Plauto, è un classico esempio della cosiddetta “Commedia degli Equivoci”, basata sulla confusione, in questo caso creata tra le divinità e i personaggi umani, in uno scambio di ruoli. Al centro della trama Giove, innamorato follemente di Alcmena, ha assunto le sembianze del marito di lei, Anfitrione, mentre costui è impegnato in una battaglia per la difesa della Patria.

Mercurio corre in suo aiuto, travestendosi da Sosia, servo di Anfitrione. Al suo ritorno, Anfitrione, scoprendo il tutto, fa una scenata alla moglie; i due rivali si danno l’un l’altro dell’adulterio. Poi si scopre il tutto: Alcmena dà alla luce due gemelli. In questo susseguirsi di equivoci, perdite d’identità, doppi e Dei che diventano umani, c’è la fedele serva di Alcmena, ossia Bromia interpretata da Debora Caprioglio. L’attrice, anni fa, in un precedente Anfitrione, ha interpretato Alcmena, quindi la domanda sorge spontanea, nel chiedere come mai questo cambio di ruoli: “E’ stata una mia scelta quella di interpretare la serva Bromia, ho accettato di far parte del cast, solo a questa condizione; personalmente lo trovo un ruolo più divertente e stimolante. Mi diverto molto a vestire i panni di una serva perché trovo che i servi, in tutta la letteratura teatrale, siano sempre stati quelli che si ricordano di più, partendo proprio da Plauto - dove Sosia appunto è il protagonista - fino ad Arlecchino e Colombina, che fanno parte della commedia dell’arte”. Da veneziana l’attrice conosce benissimo questo tema.

La Caprioglio si è voluta cimentare quindi in questo nuovo ruolo, caratterizzandolo in modo divertente e personale. I due attori non sono nuovi a calcare le scene in Molise, ma è sempre un piacere per entrambi visitare la Regione: “in questo momento mi trovo a Pietrabbondante – dice la Caprioglio – e da qui vedo un panorama mozzafiato, una natura incontaminata, che caratterizza tutto il Molise, una regione che conosco benissimo. Il doppio ruolo di Giove/Anfitrione, spetta a Franco Oppini, attore a 360°. Mentre la Caprioglio esordisce come attrice televisiva, dichiarando che non sente per niente la mancanza, dato che adesso si dedica esclusivamente al teatro, Franco Oppini esordisce come comico. Dote innata la sua, quella difficile di saper far ridere; dote e passione che nascono da sempre. I suoi primi passi recitativi, iniziano tra i banchi del liceo, con il suo compagno di classe e anche di banco Umberto Smaila, con il quale fonderà il mitico gruppo “I gatti di vicolo Miracoli”. Nella sua carriera non si è fatto mancare nulla: “Mi manca solo il Circo, del resto mi sono cimentato in qualsiasi cosa, finanche l’Operetta, passando per cinema, fiction ed alcune conduzioni televisive, tra cui Striscia la Notizia, che ti rendi conto che è come fare la finale dei 100 mt nelle Olimpiadi, dove dati i tempi molto ristretti, che tra pause varie diventano effettivamente 7/8 minuti di lavoro, e in quel poco tempo devi dare il meglio”. Come per la Caprioglio, anche Franco Oppini, tra le tante attività artistiche svolte, predilige quella teatrale: “Mi sono cimentato in qualsiasi opera, Molière, Goldoni, Shakespeare, Plauto; amo tantissimo il teatro perché, oltre ad offrire testi interessanti, la possibilità di recitare ogni sera per il tuo pubblico, un pubblico ogni volta diverso, è uno stimolo continuo, perché vedi reazioni diverse, ogni sera affini lo spettacolo. Il cinema ha un’altra valenza, devi riuscire ad emozionare ed emozionarti molto più interiormente, il cinema ti spia nell’anima. Sono cose diverse, nel cinema ad esempio devi essere bravo ad esprimere solo con un’occhiata, ma nello stesso tempo devi essere più misurato che in teatro”. Come detto precedentemente, Franco Oppini ricopre due ruoli in questa commedia: Giove che si traveste da Anfitrione ed Anfitrione stesso: “Addirittura in una scena mi trovo sul palco dove interpreto in due ruoli contemporaneamente, duettando con me stesso”.

Oppini non è nuovo nell’interpretare due ruoli in contemporanea, si è già cimentato in questa particolarità nella commedia “Menecmi” di Plauto, sempre con lo stesso regista: “Bisogna trovare l’escamotage giusto per poter interpretare al meglio due ruoli diversi, alla fine diventa un gioco di destrezza, ma posso dire che ci siamo riusciti”. Per Oppini è sempre un piacere poter ripercorrere la sua carriera ai tempi dei “Gatti” ed ammette che anche dopo lo scioglimento del gruppo, sono sempre rimasti buoni amici, e lo sono tutt’ora, anzi ci fa sapere che: “A ottobre, sulla piattaforma cinematografica Chili, uscirà il film che abbiamo fatto insieme, tutti e quattro i Gatti, con la regia di Jerry Calà, che si chiamerà Odissea nell’ospizio”.

I due attori dichiarano che è un piacere reciproco lavorare l’uno con l’altro, data la loro grande professionalità, messa alla prova anche da condizioni atmosferiche non sempre perfette, visto che si tratta di spettacoli all’aperto: “Noi attori siamo pronti a tutto –dichiara Oppini – a me è capitato anche di recitare con un braccio rotto, come si dice nei nostri ambienti, chi ti sostituisce, è sempre più bravo di te”. Ieri lo spettacolo è stato rappresentato presso il Teatro Giffoni di Salerno, oggi, 8 agosto, a Termoli e il 9 saranno a Molfetta.