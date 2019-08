TERMOLI. Vernerdì sera, purtroppo per un pubblico meno folto di quello che avrebbe meritato, sulla scalinata del Folklore è andato in scena uno spettacolo in vernacolo termolese “Termele dint u’ core”, organizzato dall'Associazione Culturale Terzo Millennio con canti tradizionali e poesie in vernacolo.

C'era anche la presenza autorevole di uno tra i cantori della termolesità, il professore Nicolino Palladino che ci ha commossi con la poesia dedicata ad un personaggio come Antonio Russo detto "Kruscioff".

Ma ci sono state anche esibizioni di altri poeti per passione, come AnnaGina Costantino che tra le altre ci ha deliziati e divertiti con la poesia dedicata al sorteggio della barca che deve portare la statua di San Basso in processione a mare, ma anche della docente Pina Cupone nel declamare odi dialettali spiritosi; ci sono stati inoltre canti del gruppo organizzatore che tra le proprie fila ha assorbito alcuni componenti che facevano parte del gruppo folklorico amatoriale " 'A Jervelelle" come Marco alla voce e fisarmonica, il papà Gildo alla fisarmonica accompagnati dalla mamma Carmela, una famiglia canterina e musicale; infine il numeroso gruppo messo in piedi da Giuseppe Bucci presidente dell'Associazione.