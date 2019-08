Cresce l'attesa, Antonio Sorgentone lunedì sera a Guglionesi

GUGLIONESI. Cresce l'attesa per il gradito ritorno di Antonio Sorgentone.

Il musicista, vincitore dell'ultima edizione di Italia's Got talent, tornerà a Guglionesi lunedì 12 agosto.

Dopo il pienone della scorsa estate, nella piazzetta di Santa Chiara, Sorgentone salirà sul palco nella piazza comunale “Castellara”, così da dar modo ai tanti fan di poterlo seguire.

L'evento, che fa parte del cartellone estivo, è organizzato dal comune di Guglionesi in collaborazione con la Pro loco Colleniso, che da maggio ha rinnovato il proprio direttivo.

Antonio Sorgentone ha 37 anni ed è nato in Abruzzo, in una famiglia di musicisti. È stato il nonno, in particolar modo, a farlo innamorare dello swing italiano. Il suo mito è Renato Carosone. Antonio ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 10 anni e ha dedicato tutta la sua vita alla musica.

Soddisfatto il consigliere delegato alla cultura Michele D'Anselmo, attivo e pronto a mettersi a disposizione e supporto della cultura. Perché cultura è anche e soprattutto la musica, gli eventi e le tradizioni.