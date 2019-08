TERMOLI. Termoli Buskers Night: sabato 11 agosto i protagonisti sono stati loro, gli artisti di strada.

Attori, auto-ritrattisti, complessi musicali, artisti di strada, figuranti, un sabato che oltre a portare tantissima gente a Termoli oltre a quelli che sono qui in vacanza, l'evento creato dal comune di Termoli ha fatto centro, ogni angolo caratteristico di Termoli vecchio e nuovo, aveva la sua attrazione per ogni gusto, in piazza Duomo ha riscosso successo il Giro della Piazza, tre artisti di strada davvero molto in gamba che hanno attratto una moltitudine di persone, ma anche i gruppi musicali sulla scalinata del Folklore, aveva la sua nicchia di pubblico, per il corso musica, attrazioni, insomma una serata davvero popolata e divertente alla faccia di chi dice che a Termoli ci si annoia, sicuramente in questo week end non è stato proprio il caso, e c'è ancora la domenica che promette ancora molto.