TERMOLI. La location nel cuore della vecchia Termoli, la prima piazza creata quando nacque sul promontorio dove è posta la città di Termoli, Largo Tornola, la platea quella giusta di termolesi autentici ma anche discendenti di termolesi trapiantati in altre parti di Italia o anche all'estero, e allora in una serata caldissima e afosa non poteva che farci dire tutti assieme: "Massere ce parle termelese", seconda edizione e a darci una mano in questo ci hanno pensato un gruppo di artisti del vernacolo termolese e provetti per passione poeti autori di poesie scritte di getto magari solo ricordando momenti di gioia e infanzia, magari prendendo spunto da un temporale e i suoi effetti, ‘a Matizie in termolese, oppure anche con temi di attualità estreme come la paventata chiusura del punto nascita all'ospedale di Termoli.

Vicenda che ha ispirato due ospiti poeti e studiosi della cultura tradizionale di Termoli, come Nicolino Cannarsa e l'architetto termolese trapiantato a Milano Saverio Metere, il primo che ha scritto un ipotetico dialogo tra mamma in attesa, papà che porta a partorire la moglie e figlio ancora nel grembo materno che non vuole nascere in altri ospedali che non sia quello di Termoli; o l'ode alla identità Termolese dell'accorato appello di Saverio con i pugni al cielo come quelli di un bambino che sta per nascere e gridare al cielo "Ghi voije nasce a Termele" ma assieme a loro abbiamo apprezzato tantissimo le poesie del farmacista Roberto Cappella, nonché Lucia Marinaro legata alle tradizioni culinarie e religiose e Rosa Sciarretta ci ha ancora una volta ci ha divertiti tantissimo con le sue pungenti e sarcastiche venature poetiche che in termolese assumono un carattere ancor più divertente.

Ma l'autentica sorpresa divertente sono stati i "fattarille" di Anna Catalano, sia le storielle che ha raccontato, ma soprattutto il modo come le ha raccontate che ci hanno dato l'impressione di trovarci di fronte ad una artista a tutto tondo.

C'è stata anche la sorpresa di far recitare in termolese una signora di origini adriatiche ma residente a Torino, una impresa abbastanza ardua risultata anche spassosa, ma lei ha specificato: "Capisco il termolese ma parlarlo mi risulta difficile, anche la presenza di un'altra conoscenza poetica termolese la signora Rucci che ha raccontato una storia sul paese vecchio e gli schiamazzi e i blitz vandalici del borgo vecchio.

Serata che poi si concludeva con la conosciutissima Ciriciripiccola cantata da tutti sul palco e dal folto pubblico presente, e poi a gran richiesta a chiusura 'U Battellucce di Nicolino Cannarsa.

Una serata di amarcord, presentata dalla collega Antonella Salvatore, che ha segnato anche un record una delle prime manifestazioni che è iniziata puntualissima alle ore 21, anzi erano le 20.58 per la precisione un evento che ha spiazzato molti abituati ad arrivare con comodo anche un quarto d'ora o anche mezz'ora dopo l'orario prefissato miracoli della lingua termolese.