TERMOLI. “Musica in campo 2019” è un contest canoro di successo, ormai giunto alla sua sesta edizione. Per giovani musicisti e cantanti rappresenta una fantastica opportunità di visibilità, nonché la possibilità di vincere un professionale video-clip musicale. Quest’anno ci sono grandi novità: la principale è sicuramente il cambio della location, infatti nelle edizioni passate la gara si è disputata presso il comune di Campomarino, mentre quest’anno farà il suo debutto a Termoli, la città regina del basso Molise. La manifestazione è stata ideata dalla fotografa Giovanna De Benedictis, presidentessa dell’associazione culturale “In Arte Immagine”, che da dieci anni si occupa di video, fotografia, cortometraggi, ma anche di tanta musica.

Da qualche anno il direttore artistico dell’evento è Luca Canale della “Live Animation”, che con cura e determinazione seleziona e raccoglie le richieste degli artisti e delle band interessate. L’inizio della sesta edizione coincide, inoltre, con l’imminente uscita del nuovo singolo “La sorte dell’amore” della vincitrice di una passata edizione, Alessia Notaro. Il singolo è stato realizzato grazie all’associazione “In Arte Immagine” e al contributo del comune di Campomarino, specialmente dell’ assessore Anna Saracino, rappresentante della passata amministrazione.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 17 agosto 2019 e i moduli possono essere richiesti direttamente alla pagine ufficiale dell’evento “Musica in campo”. La manifestazione si terrà il 18 agosto alla Scalinata del Folklore alle ore 21:30 e, annesso a tale evento, ci sarà anche un contest fotografico, come migliore immagine rappresentativa della serata. I nomi della giuria rimarranno “top secret” fino alla sera del contest, in cui verranno presentati dal grande animatore Francesco Canale, già protagonista di altre manifestazioni del basso Molise.

Durante la serata ci saranno anche ospiti interessanti del panorama musicale tra cui anche la band vincitrice della passata edizione ‘’Sound zero’’ prendenti quest’anno a Sanremo Rock.

Infine, «un ringraziamento al comune di Termoli che ha patrocinato parte dell'evento in particolare ringraziamo l'assessore Michele Barile per l'interessamento avuto per questo format musicale.