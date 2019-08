GUGLIONESI. Antonio Sorgentone piace, incanta, attrae e coinvolge. E’ un mix di talento e passione.

Quella stessa passione che l’ha portato a vincere l’edizione di Italia’s got talent e, quella che ha messo sul palco di Guglionesi, nella serata del 12 agosto.

La scommessa del comune insieme alla Proloco piace a tutti. E’vincente.

Sorgentone è vincente e coinvolgente. E’riuscito ad animare Castellara, facendo ballare e divertire tutti i presenti, dai più piccoli ai più grandi.

Ha 37 anni e suona il piano da quando aveva solo dieci anni. Viene dal vicino Abruzzo.

Cantante e pianista. Nel suo repertorio propone un mix di 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

E, per il secondo anno consecutivo ha portato il suo repertorio in quel di Guglionesi, prima nella piazzetta di Santa Chiara e oggi, nella piazza di Castellara.

Travolgente. Uno spettacolo travolgente che, dicevamo, piace davvero a tutti.

Le sue performances lasciano tutti sbalorditi. I suoi movimenti, le sue dita sul piano sembrano muoversi alla velocità della luce.

Uno scenario, davvero suggestivo che si è concluso con l’incendio del pianoforte.

Non c’è due senza tre, si dice. E chi sa che, anche per il prossimo anno non possa tornare a dar spettacolo. Quello spettacolo bello e puro che l’ha reso il miglior talento italiano.