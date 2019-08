Notte della Musica nel centro storico di Termoli

TERMOLI. Festa della Musica stasera a Termoli. Dalle 21 per le vie del centro, sotto le insegne del Comune di Termoli, della Costa dei Delfini, della Pro Loco, e con la partecipazione dei club Vespa Thermolarum e 500 Mare d'amare, otto location con altrettante band o iniziative gremiranno di offerte il centro storico, arricchito ulteriormente dagli spettacoli itineranti degli artisti di strada, i Buskers.

In piazza Sant'Antonio i volontari dell'associazione Sorridere sempre Onlus con l'animazione e la presenza dei giochi gonfiabili; in piazza Duomo "Atmosfere Sonore"; in piazza Insorti d'Ungheria gli "Orazero"; sul corso Nazionale "I Folli" e "Incontri Sonori", il violino di Antonio Varanese in via XX settembre, a cura della scuola di musica Atena e gli Electric Jam; infine Katia e gli effetto serra in piazza Monumento.