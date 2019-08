Serata Rds live a Campomarino Lido con Claudio Guerrini, Dj Eddy e "O' Zulù"

CAMPOMARINO. Lunedì sera 19 agosto ci sarà uno degli appuntamenti più attesi dell’intera estate sulla costa molisana e a Campomarino Lido.

Parliamo della serata Rds, con le hit proposte dal vocalist e conduttore radiofonico di Radio dimensione suono Claudio Guerrini.

Ma il presentatore e opinionista in programmi televisivi, firma del settimanale Vero, animatore e deejay in eventi musicali e culturali, per far ballare e divertire tutti oltre a regalare gadget di Rds.

Non sarà solo.

Per la serata del 19 agosto a Campomarino Lido ci sarà anche Dj Eddy Dai più grandi villaggi turistici italiani ed esteri oltre a lavorare e collaborare con le radio Romane. Dj Eddy si occuperà della parte Latina a ritmo di reggaeton.

Infine, Luca Persico, meglio conosciuto come 'O Zulù, è un rapper italiano. È il frontman del gruppo rap 99 Posse, fondato nel 1991 al Centro Sociale Occupato Autogestito Officina 99 di Napoli. È stato tra i protagonisti della stagione italiana delle posse nei primi anni novanta. Oggi 'O Zulù è tornato e non farà prigionieri. E' questa la sintesi di "Bassi per le masse" il nuovo album di Luca " 'O Zulù" Persico. O zulù si esibirà a Campomarino lido il 19 agosto in dj set con il suo fido dj Spike.