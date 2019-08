TERMOLI. Alla Cala Sveva tutto è pronto per la rappresentazione de "I Promessi Sposi", la commedia musicale della compagnia teatrale U' Battellucce di Nicolino Cannarsa: domani sera, lunedì 19 agosto, lo splendido scenario del Borgo vecchio, così maestoso, sarà lì come a proteggere questo gruppo di attori amatoriali, circa una cinquantina, che un giorno di 4 anni fa, ha deciso di sposare il progetto di un artista professionista Nicolino Cannarsa che voleva rifondare una compagnia teatrale per riproporre in chiave più moderna delle opere che lui stesso, più di 40 anni fa, aveva portato già in scena, una sorta di commedie musicali sullo stile di quelle che in tv facevano il quartetto Cetra, grandi romanzi e poemi storici, come appunto i Promessi Sposi o l'Odissea.

La sua voglia e caparbietà unitamente alla voglia degli aspiranti attori ha permesso che questo progetto piano piano prendesse piede fino a quel fatidico 23 giugno 2017, al teatro Fulvio di Guglionesi, quando ci fu la prima teatrale, seguita da altre due serate, tutte sold out dove il pubblico decretò il successo meritato per questa compagnia di persone comuni che nella vita hanno la passione per il teatro. Ora, dopo tante altre repliche per i vari teatri della Regione e anche di fuori come Vasto e Pescara, eccoci a quella di lunedì che è una replica balneare che speriamo soddisferà i tanti turisti e bagnanti che sono qui in vacanza. La versione che prevede tanta musica e tante canzoni conosciutissime, rivedute ed adattate ai dialoghi del romanzo manzoniano, è stata un po' modificata nella durata che inizialmente sfiorava le due ore e mezza, ma questo non ha intaccato minimamente lo spettacolo e il divertimento che è assicurato. Di certo sarà una serata molto esilarante e diversa con questo spettacolo a misura di spettatore. L'inizio dello show è alle ore 21 presso il Lido Balneare La Cala Sveva sul lungomare Cristoforo Colombo a Termoli.