"La classe non è qua", debutta a Termoli il nuovo show di Pio e Amedeo

TERMOLI. Sono di casa a Termoli, davvero. L’hanno citata in numerose occasioni, tra radio e tv, loro di Foggia, spesso ospiti della Cala Sveva. Stasera, dalle 21.30 di giovedì 29 agosto al teatro Verde di Termoli, il duo comico dell’anno, Pio e Amedeo, debutteranno proprio dalla città adriatica col loro nuovo spettacolo, una sorta di numero zero d’eccezione. Pio e Amedeo, reduci dall’enorme successo di pubblico e critica per la loro partecipazione al Festival di Sanremo 69 e dopo oltre un anno dal tour “Tutto fa Broodway” che ha registrato il sold-out al botteghino in tutta Italia, andranno in scena per la loro prima volta sul palco dell'Arena di Verona, per il debutto del loro nuovo spettacolo “La classe non è qua”. Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, è il duo comico nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di Bue” e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba.

Dopo una piccola parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le Iene” programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”. Nel 2014 a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road-movie “Amici come noi” prodotto da Taodue e distribuito da Medusa e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?” prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti. Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” in onda su Italia Uno arrivato alla terza edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira.

Non solo cinema, televisione e teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su Rtl102,5 il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti” oltre a molte dirette per eventi speciali. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa Broadway” registrando tutto esaurito e chiudendo con il loro debutto al Mediolanum Forum di Assago. Nel 2019 Pio e Amedeo salgono sul palco dell’Ariston come ospiti del sessantanovesimo Festival di Sanremo e subito dopo al programma di Mara De Filippi “C’è posta per te” coinvolgendo il campione Mario Balotelli in una gag in stile Emigratis. Sempre nel 2019 partecipano alla diciottesima edizione di Amici di Maria de Filippi registrando ascolti record.