TERMOLI. Conferenza stampa a poche ore dalla messa in scena del nuovo spettacolo "La classe non è qua", numero zero del duo comico Pio e Amedeo, ultimo della serie teatrale organizzato dalla Frentania Teatro. Si chiude con il botto del sold-out, perché i due comici pugliesi ma con frequentazioni anche termolesi, ormai hanno un seguito di fan alla stregua di grandi star; questo spettacolo prevede al momento un paio di tappe dopo Termoli all'Arena di Verona e a Taormina. Il Teatro Verde è il trampolino di lancio di uno show che sicuramente sarà un successo: questa sera saranno due ore e mezza di spettacolo puro, si riderà parecchio, ma ci sarà anche buona musica live e molto altro ancora.