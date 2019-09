Jova Beach Party a Montesilvano, ecco tutte le info

MONTESILVANO. E' tutto pronto per il Jova Beach Party a Montesilvano. L'apertura dei cancelli è privaste per le 14, lo show inizia alle 16. Ecco tutte le indicazioni.

BIGLIETTERIA:

I biglietti acquistati con modalità ritiro sul luogo saranno disponibili alla biglietteria situata presso il centro commerciale “Porto Allegro”, Via Alberto D' Andrea, 1, 65015 Montesilvano PE.

Per il ritiro è indispensabile avere con se la mail di conferma di ticketone che attesti l’acquisto e il documento di identità. In caso di ritiro per terzi è indispensabile la delega scritta con fotocopia del proprio documento e di quello del delegante.

TOKEN:

I token sono la moneta corrente del Jova beach disponibili per il cambio in diversi punti cassa interni ed esterni all’area.

Per minimizzare il rischio code si consiglia l’acquisto già dalle casse esterne (ogni token vale 3 euro, la dotazione minima è di 15 Euro). L’acqua potrà essere acquistata anche in contanti. Il merchandising non accetta token, ma solo contanti.

FOOD AND BEVERAGE:

I punti ristoro hanno disponibilità di food and beverage e sono disponibili dall’apertura dei cancelli.

Grazie ai Food Truck posizionati nel villaggio al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet, la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande varietà di frutta.



ATTENZIONE:

Gli orari di massima affluenza sono tra le 18 e le 20.

BAMBINI:

I bambini sotto agli 8 anni potranno accedere con biglietto gratuito secondo procedura indicata sul sito www.tridentmusic.it. E' sconsigliata la lunga permanenza al sole. Il Jova Beach ha infatti pochissime zone di ombra e per i più piccoli si consiglia l’utilizzo di cuffie audio isolanti.

Attenzione: l’autorità di pubblica sicurezza potrebbe interdire l’ingresso di culle o passeggini.

PER CHI ARRIVA IN TRENO:

Stazione Ferroviaria di Montesilvano o in alternativa Stazione Ferroviaria di Pescara Centrale.

La stazione di Montesilvano dista 2.7Km dal luogo dell’evento.

La stazione di Pescara Centrale dista 5.6Km dal luogo dell’evento.

PER CHI ARRIVA IN AUTO:

per chi arriva da Nord:

Uscita Casello Autostradale Pescara NORD, svoltare a destra

Percorrere via XXII maggio, alla rotonda terza uscita, prendere via della Scafa, alla rotonda restare su via della Scafa, attraversando il ponte sul fiume Saline, alla rotonda successiva prendere via Piceni, alla rotonda successiva prendere la seconda uscita su via Cavallotti, restare su via Cavallotti fino all’incrocio con la SS 16. Alla rotonda di via Aldo Moro (Mc Donald’s) imboccare il sottopasso di via Aldo Moro che porta aree parcheggio 1 e 2;

per chi arriva da Sud e da est:

Uscita Casello Autostradale Pescara est, imboccare il raccordo autostradale direzione Pescara. Uscire seguendo indicazioni stazione FS (parcheggio centrale).

dal raccordo autostradale, uscita Porto, rotatoria Capitaneria di Porto direttrice via Andrea Doria per raggiungere le zone a parcheggio ubicate in Lungomare Cristoforo Colombo e adiacenti. Anche in questa zona sarà presente personale anche di Polizia Locale per raggiungere le aree interessate e sarà predisposto un servizio di bus navetta a partire dalle ore 11,30, con capolinea al terminal bus.

PER CHI ARRIVA IN BICICLETTA:

È possibile raggiungere il Jova Beach Party in bicicletta, grazie alle piste ciclabili lungo tutto il tragitto di provenienza: Da Sud: Pista Ciclabile “Bike to Coast” direzione nord sino all’intersezione “Via Arno”;

Da Nord: Stazione “Porto Allegro / PalaCongressi”.

Sei nelle vicinanze? Ecco i percorsi pedonali consigliati!

da Nord: Lungomare (Viale Aldo Moro) da Via Maresca sino a Via Trentino (zona pedonale), Via Lazio, Via Chieti, Via Torrente Piomba;

da Sud: Strada Parco (Via della Liberazione) o Lungomare Matteotti (Pescara) direzione Nord, Via Adige.

Sulla App Jova Beach Party tutte le info di cosa è concesso introdurre nell’area.

La app per iOS e Android è gratuita