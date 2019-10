TERMOLI. Si è aperta ieri la ricca stagione di concerti “Termoli Musica 2019/20” organizzatadall’associazione “Onde Serene” del Maestro Pino Nese.

Una felice e piacevolissima serata che ha visto come protagonisti tre musicisti difama internazionale. Patrick De Ritis, primo Fagotto in numerose orchestre, direttore e solista della WienerSymphoniker (Vienna) con la quale tiene concerti in tutto il mondo. Sacha De Ritis, Flauto,camerista e solista nelle più prestigiose sale in Italiae all’estero. Michela De Amicis, Pianoforte, musicista di altissimo livello, concertista nelle più prestigiose orchestre di tutto il mondo, definita dalla critica “pianista dal tocco ricco di sfumature, dal suono puro e cristallino, logico e musicale”.

Vale la pena sottolinearelo spessore e la qualità dei concerticheil Maestro Nese, ormai alla quindicesima stagione, organizza e propone con dedizione, passione e soprattutto grande perseveranza considerando le difficoltà a cui spesso deve andare incontro. Il programma di questa stagione, che prevede ben dieci variegati appuntamenti guidati però sempre dal fil rouge della assoluta qualità e dell’altissimo livello delle esibizioni, offre come semprealla città un fitto calendario di appuntamenti e dà ai cittadini l’opportunità di godere di piacevolissimi incontri musicali, tra l’altro ad un costo contenutissimo, in un periodo, come quello invernale e primaverile, in cui poche sono le occasioniculturali edi svago.

A noi che seguiamo ed apprezziamo da anni “Termoli Musica”, piacerebbe vedere riconosciuta l’importanzadi questa iniziativa per la città, anche nel rispetto e riconoscimento del valore e della fama dei musicisti che meriterebbero, senza ombra di dubbio, fila al botteghino esala gremita.

Daniela Battista