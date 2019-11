TERMOLI. Siamo stati a trovare, nella sua casa di via Mazzini, il maestro Ugo Ciarfeo che sta anche quest'anno preparando il corso di teatro stagione 2019-20, la scadenza per iscriversi a questa sessione scadranno domenica 24 novembre, dopodiché il maestro con i suoi collaboratori inizierà a impartire le sue lezioni sempre ricche di contenuti.

Il Maestro in questo video-incontro ci racconta come il teatro non è solo salire sul palco e recitare la parte assegnata.

«Prima di essere un ottimo attore, bisogna essere in possesso di altre importanti qualità che possono essere basilari anche per la vita fuori dal teatro, tu puoi essere di indole un talentuoso, un creativo, ma solo con queste qualità difficilmente riuscirai a diventare un bravo attore, tante altre qualità devono essere affinate prima dell'espressione talentuosa, ad esempio gestualità, mimica e movimento, voce, emissione e altre qualità tutte cose queste come dicevamo poi possono essere utili anche fuori dal contesto teatrale».

Il maestro Ciarfeo ci ha fatto visitare le sue stanze dove ha i suoi ricordi fin da quando era in età scolare quindi da quando ha iniziato ad amare il teatro, partendo per Roma dal suo paese natale Ururi, ci ha mostrato con orgoglio più che giustificato tutto quello che ha fatto e poi quella sedia da regista donatagli con tanto di autografo da Vittorio Gassman.