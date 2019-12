All Together Now, Miss Morena torna "giudice" con Michelle Hunziker e J-Ax Copyright: Termolionline.it

All Together Now, Miss Morena torna "giudice" con Michelle Hunziker e J-Ax Copyright: Termolionline.it

All Together Now, Miss Morena torna "giudice" con Michelle Hunziker e J-Ax Copyright: Termolionline.it

All Together Now, Miss Morena torna "giudice" con Michelle Hunziker e J-Ax Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Non se ne parla molto e forse è un errore. Visto che sta maturando esperienze professionali importanti nel mondo dello spettacolo. Parliamo della nostra amica Morena Marangi, che per il secondo anno di fila è stata confermata giudice alla trasmissione di Canale 5 “All Together now”, in onda tutti i mercoledì sera.

Regista il mitico Roberto Cenci e conduttrice la celeberrima Michelle Hunziker, tra i volti più amati di Mediaset e non solo.

«Questa seconda partecipazione l’annuncio con estrema soddisfazione- ci ha riferito Morena, dopo il debutto di mercoledì scorso 4 dicembre – anche perché mi permette di lavorare con un vero vip della tv italiana e grandissimo amico, Roberto Cenci. E’ lui che per due anni consecutivi mi ha dato questa chance di lavoro importante, assieme a Michelle Hunziker, unica e professionale e a J-Ax, che oltre a essere quel cantante di così grande successo, ha dimostrato di saper fare bene il conduttore e il capitano del muro di All Together Now».

Morena invita i telespettatori molisani a guardare il programma, un gradevolissimo Game show a premi, rivolto a talenti della porta accanto, che nella vita quotidiana svolgono altri lavori e mansioni, ma non rinunciano a passioni e vocazioni, cimentandosi al microfono per cantare brani sul palco in lizza per conquistare il montepremi da 50mila euro.

«E’ un vero e proprio game show, senza promesse discografiche. Non è un talent, e questa prerogativa rappresenta la linfa del programma – spiega Miss Morena – ed è fantastico assistere alle sfide tra i concorrenti, che ambiscono a strappare i 50mila euro e realizzare così i propri sogni. Inoltre, fattore da non trascurare, sono sempre tantissimi i talenti da giudicare, ma dalla caratura ed espressività di più alto livello che nello scorso anno e per questo sono felice di averci partecipato in prima persona e dal 4 dicembre scorso, come avete potuto vedere, vi aspetto davanti alla tv, a cominciare da giovedì 12 dicembre, a divertirvi con noi di All Together Now, fino alla puntata conclusiva del 2 gennaio prossimo. Non mancate, poiché ci saranno innumerevoli sorprese, che non posso assolutamente anticiparvi, ma vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram Miss Morena 87, così da scoprire le news. Ultima chicca, ho avuto l’onore di registrare il format allo studio 5 di Cinecittà, dove il mitico Federico Fellini realizzava i suoi film capolavoro e per me è una dimora sacra, la realizzazione di un sogno. Approfitto per salutare tutti gli amici di Termolionline e del Molise e vi auguro buon Natale e buone feste».