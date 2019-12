«L'amore è un nano»: la verve di Sergio Marchetta coinvolge

CAMPOMARINO. Una serata culturale di grande significato emotivo quella organizzata lo scorso primo dicembre dal circolo Auser Campomarino in collaborazione dell’Asd Studio Danze 1.

Intervenuto tra i saluti Michele D’Egidio, assessore al turismo e sport del Comune di Campomarino che ha fatto un plauso al circolo Auser, e alla sua vivace presidente Mirella Croce, per le attività poste in essere sul territorio a favore della collettività. L’assessore D’Egidio, riconoscendo alle associazioni un ruolo predominante nella comunità e il bisogno di spazi, ha preso l’impegno di dare una “casa” alle identità che operano nel territorio di pertinenza dell’Amministrazione.

Una location resa meticolosamente accogliente, per l’occasione, messa a disposizione dall’associazione Studio Danze 1 e del presidente Nicola Colatriano che ha creato la giusta atmosfera per “L’amore è un nano”, lo spettacolo che ha visto protagonista Sergio Marchetta, artista campobassano: poliedrico e sorprendete la sua performance che ha rapito la platea per tutto il tempo. Un’interpretazione dell’amore colta nella vera essenza, svestita da ogni stereotipo inquinante e veicolata con sensibilità attenta.

Inaspettata la sottile ironia dell’artista intercalata nei contenuti profondi e mai banali, un’azione che ha reso comunicativo e leggero il messaggio intriso di vita vissuta, ma anche di vita che verrà, perché Sergio Marchetta è un narratore, un poeta, un’artista che coglie attimi e li trasforma in poesia invitando chiunque incontra sul suo cammino a riflettere, ma soprattutto a vivere i sentimenti con purezza. La riflessione è stata la leva su cui ha puntato l’artista, un invito ad essere più attenti all’amore, quale sentimento profondo, all’amore tra le persone, di coppia e al rispetto di genere, della donna ed un rimarcare che l’amore è coraggio, nell’esprimersi e nel viverlo. Messaggi sottili, impregnati di frammenti di cultura interattiva e poliedrica fatta di poesia, musica, recitazione, canto e teatro. Combinazioni vincenti che hanno mantenuto alta l’attenzione dei presenti.

Ancora un successo messo a segno dal circolo Auser di Campomarino che nel frattempo caldeggia altri progetti imminenti, alcuni anche lungimiranti da mettere in campo quanto prima.

Auser Campomarino è un’identità associativa, riporta l’attiva presidente Mirella Croce, molto presente sul territorio che si occupa dell’invecchiamento attivomettendo al centro delle azioni la persona a prescindere dall’età:promuove attività di aggregazione, apprendimento permanente, benessere psico-fisico, corretti stili di vita per una giusta prevenzione, promuove inoltre attività inerenti temi socio-culturali di interesse comune.

Un’espressione di volontariato encomiabile che insieme ad altre realtà va a tessere quel tessuto di base fondamentale a supporto della persona.