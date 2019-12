TERMOLI. Una chiesa stracolma come uno stadio importante per un incontro di cartello, la parrocchia san Francesco, ieri sera si è riempita in modo tale che nemmeno in piedi c’era un posto per poter assistere allo spettacolo musicale che rientra nel progetto “Musikiamo” che proprio ieri sera ha dato il via alla prima rassegna dei “Cori Musikiamo 2019”: oltre 250 ragazzi che fanno parte di cori. Il progetto Musikiamo è stato concesso dalla regione all'Associazione Millenium Onlus è stato realizzato con la fattiva partecipazione dell'Associazione Musicale Punto di Valore con i loro validi maestri Gabriele De Lena, Basso Cannarsa e Alessandro Savino Di Palma e della Casa di Kore. Il progetto ha la validità di un anno e il 27 dicembre prossimo ci sarà un convegno dove verrà fatto un bilancio finale di questo anno, perché ricordiamolo il progetto è alla fine del primo anno.

All'evento, peraltro davvero affascinante ed emozionate hanno partecipato i cori delle Scuole Primarie e Secondarie che hanno aderito all'evento, l'Associazione Musicale Punto di Valore, Cori Associazione culturale Punto di Valore, Coro Erato e Coro Via Maratona Istituto Comprensivo Brigida, Coro Scuola Primaria Paritaria N.M. Campolieti.

Esibizioni di canti natalizi come prevedibile, ma lasciatecelo dire senza nulla togliere a tutti i partecipanti davvero prove superlative per loro, ma quella che ci ha emozionati di più l'esecuzione bellissima e struggente Alleluja di Cohen da parte del coro femminile Punto di Valore adulte di nuovissima costituzione.