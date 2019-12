Il soprano Marianna De Tomo torna a incantare con un concerto sacro

TERMOLI. Un grande successo, con standing ovation finale, il concerto lirico-sacro che il soprano termolese Marianna De Tomo dedica ciclicamente alla cittadinanza durante le festività di fine anno.

Il repertorio di quest'anno ha spaziato da De André a Bach a Vivaldi passando per il maestro Ennio Morricone e ai canti popolari del periodo natalizio. In particolare, enorme apprezzamento hanno suscitato il Magnificat di Bach (brano apprezzatissimo che ha portato il nostro soprano all'attenzione del panorama musicale pescarese) e i tre brani del maestro Morricone (il "Nella fantasia" nato strumentalmente come "Gabriel's oboe" tratto dal film Mission, lo struggente ed emozionante filo conduttore del film premio Oscar "Nuovo cinema paradiso" e "Once upon a time in the west" con cui ha concluso il concerto).

Non è mancato un momento corale, quando Marianna ha chiesto la partecipazione del pubblico nell'intonare il classico "Astro del ciel".

«Un ringraziamento sincero alla cittadinanza intervenuta, al parroco don Gianfranco Mastroberardino sempre disponibilissimo a queste iniziative ed in particolar modo all’amica pianista Noemi Carotenuto che ricordiamo recentemente per le sue vittorie nella nazionale di canottaggio».