TERMOLI. Vietato rimanere a casa a Capodanno. Tutti in piazza a Termoli. Piazza Monumento e Corso nazionale ospitano la notte più lunga, che saluterà il 2019 dando il benvenuto al 2020. Ci saranno Roberto Di Blasio, intrattenitore e vocalist che accompagnerà i momenti musicali che saranno scanditi da tre dj termolesi che anche questa volta con la loro musica allieteranno tutti i presenti. Si tratta di Vincenzo Sciarretta, Fabio Pezzotta e Marco Capetola.

Ognuno di loro porterà in piazza un genere musicale per far ballare tutti fino all’alba. Il consueto palco dal quale partirà il conto alla rovescia per salutare il 2019 sarà allestito di fronte al Corso Nazionale proprio per far assistere più persone possibili alla manifestazione. Il Capodanno in piazza a Termoli ha sempre riscosso notevoli consensi e anche questa volta, tempo permettendo, si punta a fare il pienone per ballare e brindare. Oltre ai dj ci sarà Erika Pellicciotti che si esibirà nell’electro boogie, altro momento imperdibile per tutti gli amanti del genere.

La serata è stata organizzata anche grazie al tanto entusiasmo dei suoi protagonisti e all’impegno di diversi privati che hanno voluto investire nella manifestazione. L’appuntamento è dunque in Piazza Vittorio Veneto a Termoli a partire dalle 22.30.