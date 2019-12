TERMOLI. E' tornato nella sua Termoli per trascorrere qualche giorno di vacanza e respirare un po' di aria di casa sua con i propri cari, Massimo Ferroni D’Andrea attore italiano che si è trasferito nel 2006 in Spagna a Madrid, dove è diventato un personaggio di successo del mondo dello spettacolo iberico.

Massimo in Spagna ha trovato la sua dimensione, recitando in diverse produzioni di successo anche qui in Italia come quella che va in onda su Canale 5, “Una Vita”, ma prima ancora ha interpretato ruoli nel Maresciallo Rocca, Distretto di Polizia, Un Posto al Sole dove ha recitato per 18 mesi interpretando Marcello Parisi, Lui & lei e il Bello delle Donne, insomma dal ‘92 al 2006 una trentina di ruoli, senza contare gli spot pubblicitari. Adesso Massimo sempre in Spagna è protagonista di una nuova serie di successo, “30 Monedas” che andremo a vedere.