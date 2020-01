TERMOLI. Penultimo appuntamento di Winter 2019 organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli con un concerto del clarinettista Antonio Arietano accompagnato dal pianista termolese Antonio Artese. L'appuntamento è per domani sera, alle 21, al cinema Sant'Antonio, con ingresso libero.

L’evento, intitolato Paesaggi Sonori per clarinetto e pianoforte, propone un programma variegato ed estremamente fruibile, con musiche che vanno da Gershwin a Piazzolla, da Morricone a Giampieri, a Shostakovich.Per questo concerto infatti i due musicisti giocano sull’aspetto evocativo dei brani scelti puntando sui colori del pianoforte e la timbrica del clarinetto. In programma anche le variazioni sul Carnevale di Venezia di Giampieri, noto brano virtuosistico. Il concerto sarà anche l’occasione per presentare tre composizioni del maestro Artese arrangiate per clarinetto e pianoforte.

ANTONIO ARIETANO, CLARINETTO

Si è diplomato brillantemente in clarinetto nel 1987 presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. In qualità di primo clarinetto ha suonato in varie orchestre: nell’Orchestra Sinfonica “I musici Sanniti” di Benevento (1990) e nell’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile “F. Fenaroli” di Lanciano (1990); inoltre con quest’ultima ha tenuto un concerto a Castelgandolfo alla presenza di Sua Santità Giovanni Paolo II riscontrando notevoli consensi da parte del pubblico e della critica.Dal 1992 al 1994 ha suonato come primo clarinetto, nell’Orchestra Molisana “A. Lualdi” di Campobasso,(Presidente E. Morricone), affiancato da solisti di fama internazionale (Stefano Grondona, Ilya Grubert, Mauro Maur, ecc.). Nel 1993 ha preso parte al Festival Internazionale di Cartagine (Tunisia) con l’Orchestra I.S.B.E.S. di Benevento, eseguendo le opere liriche “Cavalleria Rusticana” e “Pagliacci”. Nello stesso anno ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica “Società dei Concerti di Napoli”. Ha inciso un CD di musica contemporanea con musiche di G. Cresta, ed ha effettuato diverse registrazioni per la R.A.I. ed emittenti private. Nel 2005 è uscito nel mercato discografico classico, un CD per l'etichetta “Templeton” contenenti brani inediti della letteratura per clarinetto e pianoforte. La critica si è espressa: il talento non comune degli esecutori, la tecnica raffinata, il virtuosismo mai fine a se stesso e la naturalezza della linea di fraseggio, il tutto con equilibrio e trasparenza fonica atta a ricreare una tavolozza coloristica seducente. Ascoltare per credere. (Tommaso Diglio). Ultimo lavoro discografico febbraio 2018, etichetta Losen Records Sciuscià, colonne sonore da film, sul mercato Norvegese. Ha seguito i corsi di Perfezionamento organizzati dall’Accademia Murgantina Morconese e dall’Associazione Internazionale di Musica di Roma conseguendo la borsa di studio e il Diploma “ad Honorem”. Inoltre, in qualità di allievo effettivo, ha ottenuto apprezzati riconoscimenti ai corsi di alto perfezionamento di musica da camera e di clarinetto tenuti rispettivamente dal M° Riccardo Brengola e dal M° Anthony Pay.Il profondo interesse per la musica cameristica lo ha visto esibirsi in numerosi concerti in varie città italiane e a l’estero. Premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali (Polla, Genova, Moncalieri, Capri, Caserta).E’docente di ruolo di clarinetto della Scuola Sec. Statale di Primo Grado “F.Torre” di Benevento.

ANTONIO ARTESE, PIANOFORTE

Si diploma in pianofortepresso il Conservatorio “Santa Cecilia”, con i maestri Massimo Marzi e Bianca Maria Orlando.Si laurea in Filosofia Teoretica presso l’Università di Chieti e studia musicologia al DAMS di Bologna. Nel 2000 consegue il Dottorato in Piano Performance (DMA) presso la University of California Santa Barbara, sotto la guida di Peter Yazbeck e Paul Berkowitz.Si perfeziona con Sergio Fiorentino, Mikael Eliasen, Alexander Slobodyanik, Anton Kuerti, Elio Battaglia, Alessandro Specchi. Appassionato di jazz fin da giovanissimo, tiene concerti in Italia e all’estero (San Francisco, Los Angeles, Santa Barbara, Ginevra, Londra, Stoccolma, Monaco, Palma de Mallorca). Collabora con musicisti di rilievo tra cui Bill Smith, Maurizio Giammarco, Yuri Golubev, Gabriele Mirabassi, Stefano “Cocco” Cantini, Nate Birkey, Chris Colangelo, Jim Connolly, Klaus Lessmann, Barbara Casini. Mauro Negri.Numerose le sue registrazioni discografiche, come solista e in gruppi. Ultimo lavoro è “Voyage” per la Sangallo Records, in quartetto con Mirco Mariottini, Gabriele Evangelista e Alessandro Marzi.Antonio Artese è direttore del Chigiana Global Academy Program presso l’Accademia Chigiana a Siena. Dal 2014 si occupa anche di concerti multi-sensoriali e di approfondimenti sinestetici tra le arti.Ultima sua creazione una performance intitolata “Mysterium”, per pianoforte, luci e profumi.