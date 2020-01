TERMOLI. La rassegna Termoli Musica apre il nuovo anno con un concerto emozionante del giovane violoncellista Claudio Casolino e della pianista Barbara Chiesi. Classe 2000, vincitore del primo premio assoluto sezione archi del concorso internazionale “Prodigi della musica per 4° stagioni”, Claudio Casolino ha dato prova di notevole sensibilità musicale e di sicura tecnica strumentale in un concerto con programma di autori classici e romantici.

Il concerto si è aperto con il Preludio della Suite in Re minore di J.S. Bach, uno dei capolavori per violoncello solo del genio tedesco, per proseguire con due sonate in stile classico dei compositori francesi Jean-Baptiste Breval e Francois Francoeur, in cui energia, piglio e sicurezza tecnica del giovane interprete hanno avuto modo di emergere appieno.

A seguire il “Vocalise” di Sergei Rachmaninov e l'”Elegia” di Fauré, dove la sensibilità di fraseggio e la morbidezza del suono hanno fatto trattenere il fiato al numeroso e attento pubblico in sala.

Il concerto si è chiuso con i "Pezzi Fantastici" op. 73 di Robert Schumann, la cui partitura difficile e virtuosistica, ha evidenziato l'impeccabile tecnica e la profonda musicalità della Maestra Barbara Chiesi al pianoforte.Come bis, richiesto dagli applausi scroscianti del pubblico, il duo ha eseguito il famosissimo brano "il Cigno" dal Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saens.

Nel congedarsi dal pubblico, il direttore artistico della rassegna il Maestro Pino Nese ha sottolineato che poter ascoltare questi meritevoli giovani talenti - nel loro percorso di crescita artistica - in un concerto di questo livello, ripaga dei tanti sforzi che ogni giorno si fanno nel portare avanti le stagioni di musica classica a Termoli e in Molise in generale.Claudio Casolino ha studiato al Liceo Musicale "Galanti" di Campobasso ed è attualmente allievo di Asier Polo presso il prestigioso Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano.