GUGLIONESI. È un’evoluzione quella del Teatro del Loto di Ferrazzano e del Fulvio di Guglionesi, che nasce da una piccola grande Rivoluzione: di pensiero, di azione, di vita vissuta e amata. Da qui il titolo scelto per la nuova stagione di prosa del Fulvio, “R-evolution”, che è stata presentata questa mattina, sabato 11 gennaio, presso il foyer del teatro guglionesano.

Pochi avrebbero probabilmente scommesso nell’investire tempo, forze, risorse in un progetto di Teatro d’Arte, partendo da un piccolo borgo interno del Molise: certamente bello ma pure misconosciuto e poco frequentato. Teatrimolisani, dopo aver ristrutturato a Ferrazzano, in una proprietà che non era sua, dapprima due sale teatrali e un ristorante, dopo aver creato, con il Loto, una compagnia, facendovi crescere nuovi professionisti; dopo aver realizzato XI Stagioni teatrali consecutive, portato a Ferrazzano centinaia di spettacoli e alcune migliaia di artisti fra cui nomi prestigiosi, italiani e internazionali, del teatro e della musica d’innovazione e ricerca, sta oggi dando vita a una nuova evoluzione per dare un futuro ancor più certo e degno a quella prima scommessa È rivoluzionaria.

«Una scommessa che ci ha spinto ad andare in direzione sempre “ostinata e contraria”, per investire e far crescere semi e germogli in un terreno difficile e, in partenza, poco proficuo. Dove aver estirpato la gramigna, come direbbe Luca Marano, per rendere il terreno fertile, è costato e costa fatica, impegno, cuore e, insieme, a una buona dose di follia e creatività. Così, quel piccolo Teatro, che per molti è “il più bel piccolo Teatro d’Italia” e per noi il nostro luogo di lavoro elettivo, “nostro” già nella mente e nel cuore, per ulteriore follia, è diventato ora nostro anche nella proprietà di fatto. Per questo, dopo il restauro esterno che stiamo realizzando, vogliamo diventi: “il più bel Piccolo Teatro del Mondo”. Sennò, che Evoluzione è?

Comprando il Loto, abbiamo buttato il cuore oltre il fosso. Perciò la nostra sfida al “molisolamento” deve, per forza, ora essere ancor più radicata e vincente. Le sfide o le si vince o le si perde. Non possono esserci mezze misure. E non esistono a priori luoghi d’Arte. Esistono luoghi dove l’Arte si manifesta, perché c’è chi attraverso il proprio talento, la propria ricerca e determinazione la persegue e la rende manifesta. E possono essere “tutti” il luoghi per l’Arte e la bellezza.

Nel Comune di Guglionesi, nel suo Sindaco e nel suo Assessore alla Cultura, abbiamo trovato amministratori capaci e di visione, che ci hanno spronato e dato fiducia, affidandoci anche la direzione artistica e organizzativa del Fulvio. E noi li ringraziamo, sapendo che il cammino, in ogni modo, bisogna farlo insieme.

Oggi, nel 2020, dopo una prima Stagione di rodaggio, all’alba di un nuovo decennio, il Loto e il Fulvio pongono le premesse perché due Stagioni teatrali, gemelle e che insieme coprono un territorio che si estende dal Molise interno al mare, possano evolvere ulteriormente per creare necessità e dipendenza di Cultura teatrale e, insieme, di ricerca e attitudine al bello.

Un bello di cui tutto il Molise necessita, per promuovere crescita sociale e ricerca di Felicità, che non dobbiamo più negarci: perché non episodica ma radicata nella convinzione e nella determinazione dei più. Questa doppia Stagione teatrale che la contemporaneità e la felicità nella contemporaneità soprattutto indaga, attraverso più linguaggi di teatro contemporaneo, sia premessa di ulteriore evoluzione e viatico di Felicità. Perché da sempre Rivoluzione è Felicità! Venendo a Teatro, in ogni poltrona del Loto e del Fulvio, evolvendovi, la sperimenterete».

Di seguito il cartellone degli spettacoli da godere nel piccolo grande teatro bassomolisano:

Domenica 8 febbraio, ore 19 - Enzo Luongo e Pippo Venditti in “Moli Land. Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”;

Domenica 1 marzo, ore 19 e lunedì 2 marzo, ore 10 (scolastica) - Eva Sabelli, Gianantonio Martinoni, Bianca Mastromonaco, Matteo Palazzo e Fabrizio Russo in “PeerGynTrip”;

Sabato 13 marzo, ore 21 - Gianmarco Saurino, Mauro Lamanna ed Elena Ferrantini in “Contro la libertà”;

Venerdì 27 marzo, ore 21 – La Carrozzeria Orfeo in “Animali da bar”;

Sabato 4 aprile, ore 21 - Chiara Buratti in “L’ultimo giorno di sole”;

Sabato 18 marzo, ore 19 e lunedì 20 marzo, ore 10 (scolastica) - Mariagrazia Sarandrea e Giovanni Imparato in “Ebbò”;

Sabato 9 maggio, ore 21 - Barbara De Rossi e Francesco Branchetti in “Un grande grido d’amore”;

Sabato 16 maggio, ore 21 – La Rimbamband in “Note da Oscar”.