Paola Comin conferma alla "Vita in diretta": a Termoli un festival dedicato ad Alberto Sordi

TERMOLI. Dal 23 agosto al 22 gennaio, seppur a riflettori spenti, è proseguita la realizzazione di una idea fantastica: quella di organizzare a giugno, probabilmente, un festival dedicato ad Alberto Sordi a Termoli.

La prima notizia fu divulgata lo scorso 23 agosto, appunto, nel programma del pomeriggio estivo di Rai Uno, "Io e Te", condotta da Pierluigi Diaco.

In un segmento dedicato alla memoria di Alberto Sordi, ospite in studio la storica agente Paola Comin, che avemmo modo di apprezzare per la cortesia nel soggiorno di Lino Banfi a Termoli, lanciò l'idea di far diventare Termoli Città del Sud e realizzare nella nostra città, poiché il mitico Albertone nazionale amava il Mezzogiorno, una rassegna sui 100 anni dalla nascita del celeberrimo attore.

A conferma della clamorosa indiscrezione avuta in diretta nazionale fu il sindaco di Termoli Francesco Roberti: «Stiamo lavorando su un progetto ambizioso da poter presentare l'anno prossimo per il centenario dalla nascita del grandissimo Alberto Sordi».



Ebbene, oggi pomeriggio, in una edizione che vede anche la vicenda del recupero del cadavere di Vicky Bucci, la stessa Paola Comin, in studio alla "Vita in diretta" con Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ha ricordato in coda al suo intervento che questo evento si farà.