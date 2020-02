TERMOLI. Con quella che inizia stasera sono 70 le edizioni del Festival della Canzone italiana a Sanremo e come ogni Festival che si rispetti non sarebbe Festival se non viene preceduto da polemiche più o meno pretestuose o precostituite. Quest'anno forse per l'importante ricorrenza del 70esimo si è voluto andare oltre accettando la partecipazione di un cantante trapper, Junior Cally, che in passato ha musicato store di violenza. E' stato un autogol aver accettato questo personaggio e questa canzone lo diranno gli ascolti e le critiche positive o negative che possono scaturire. Noi abbiamo chiesto in giro se questo reale interesse della kermesse Sanramese sia reale oppure no , fatto è che volente o nolente il festival fa sempre picchi d'ascolto in tv, mentre c'è gente che spende tantissimi soldi per assicurarsi posti di prestigio al teatro Ariston della città dei fiori e tra qualche battuta e citazione tecnica ecco cosa ci hanno detto i nostri intervistati.