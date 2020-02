SANREMO. Dieci Mamme Miss, in compagnia di Paolo Teti Patron di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione (riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni); nel cuore della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana, sono stati a Sanremo, ospiti della trasmissione tv “Saremo in Promo Live”, condotta da Chicco Fabbri.

La trasmissione televisiva sarà trasmessa da un circuito italiano di cui fanno parte 120 emittenti televisive e da 30 tv private visibili in America, Canada, India, Brasile, Messico, Venezuela, Inghilterra ed Olanda.

Le Mamme Miss, dopo l’impegno televisivo, indossando la fascia di “Miss Mamma Italiana” e “baciate” da una bellissima giornata di sole, per la gioia di tantissime persone, si sono concesse alle classiche foto di rito, nel piazzale antistante il Teatro Ariston, con i personaggi dello spettacolo e delle tantissime persone presenti in questi giorni della Città dei Fiori.

A Sanremo era presente anche Maria Carmela Germinario, 38 anni, estetista, di Termoli (Campobasso), vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Romantica 2018”.