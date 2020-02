Diodato trionfa al 70esimo Festival di Sanremo 2020

TERMOLI. Dopo un’appassionante maratona in 5 tappe, si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Una kermesse della canzone italiana magistralmente condotta e ideata da Amadeus – che rivincita con chi lo ipotizzava una scelte debole per Mamma Rai – e portata al successo incredibile assieme a Fiorello, Tiziano Ferro e le dieci ragazze per lui.

Una manifestazione che ha riservato anche qualche minuto al Molise, con la presenza di Giuseppe Zingaro nei Viito, col duetto di Junior Cally di Vado al Massimo.

A vincere il 70esimo Festival di Sanremo, nella serata finale con le tre giurie, demoscopica, della sala stampa e televoto, è stato Antonio Diodato, con Fai rumore.