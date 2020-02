TERMOLI. Una serata con Nduccio, persino in diretta triplice su Termolionline.

Germano D'Aurelio, pescarese, noto cabarettista e cantante nazionalpopolare, in arte Nduccio.

Amico da molti anni della nostra testata che ci dice seguire spesso nei momenti di relax quando non è in giro, e questo accade poche volte, a fare spettacoli, ieri sera è tornato nel Molise, terra che lui ama tantissimo, e noi che lo conosciamo benissimo per un rapporto di stima e amicizia decennale, possiamo garantirvi che lui ci ha sempre detto aldilà della retorica, che se non fosse nato a Pescara avrebbe voluto nascere a Termoli ecco perché viene sempre volentieri in Molise e soprattutto a Termoli.

Ieri era per la verità a fare uno spettacolo a Portocannone nell'accogliente locale Arcobaleno, un locale che era come da previsione gremito da tantissime persone accorse esclusivamente per lui, e se c'erano sicuramente gente del centro arbereshe, vi possiamo assicurare noi che eravamo lì la metà e oltre arrivava da Termoli.

La comicità, le battute di Germano, sono proprio per la sua semplicità quelle che colpiscono direttamente al cuore, anche il suo modo di proporsi al pubblico direttamente quasi come un caro amico dei vecchi tempi, quasi uno di famiglia, fa sì che tutto questo determina il suo successo, il suo carisma è notevole, ha la battuta sempre pronta e diretta, riesce sempre a coinvolgere il suo pubblico, le storielle che racconta fanno centro perché sono le nostre storie di tutti i giorni, le battute sul nonno che alza spesso il gomito, sulle situazioni comiche che ci capita spesso di assistere in strada in un ufficio pubblico, sempre il nonno ubriaco che fa incidente con il suo Ape car con la macchina dei Carabinieri e che scendendo dice al Brigadiere: “Brigadiè! per la miseria ho appena fatto l'incidente e già siete arrivati....?" è una storiella nota , ma come la racconta lui che fa davvero ridere sempre a crepapelle; insomma un artista a tutto tondo che si porta dietro sempre un esercito di fan. Ieri poi come intermezzo c'era un giovane cantante - Luca - ma poi ha anche voluto dare spazio anche ad un artista termolese come Nicolino Cannarsa che già aveva avuto modo di conoscere in un'altra manifestazione e assieme a lui ha cantato l'inno di Termoli 'U Battellucce e assieme a loro anche tutto il pubblico presente.

Questo è Nduccio un artista popolare e per la gente un amico, soprattutto sempre disponibile, che saluta caramente tutti i termolesi e soprattutto i nostri lettori.