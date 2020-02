Directed by Peter Marvu Mix&Master by 06126 Studio Skaate online: https://instagram.com/5kaate?igshid=8bu0w4fkpfey Info: skaatexx@gmail.com

TERMOLI. Lo abbiamo incominciato a conoscere appena qualche giorno fa, parlando del suo primo video musicale.

Lui è un giovane rapper di Termoli, Gianmarco Parente, dal nome artistico “Skaate”.

20 anni, termolese, studia per diventare Ingegnere a Perugia, ma ha una grande passione che è la musica e quella di scrivere canzoni e cantarle lanciando messaggi aldilà di quello che possa pensare dei rapper la gente comune.

Lui con questo suo primo lavoro diffonde comunque un messaggio positivo, il brano dal titolo “Ali di carta” e un suo viaggio nei ricordi d'infanzia di quello che avrebbe voluto fare e che non è riuscito a fare, e vorrebbe in questo immaginario volo con ali di carta comunque non sicure riprovare a fare.

Questo video è ben strutturato nelle immagini che scorrono durante il brano, Gianmarco ha volutamente metterci anche delle bellissime e affascinanti immagini di Termoli che guardandole diventano anche uno spot per la stessa città natale, grazie alla regia da parte di un suo amico di Modena che nel campo dei videomaker è una certezza affermata, anche oltreoceano e si chiama Peter Marvu.

Il brano è orecchiabile e di Gianmarco che è pronto anche con l'idea di poter al più presto incidere il suo primo album, siamo certi ne sentiremo parlare, ma intanto questa sua passione non gli fa perdere di vista la laurea in Ingegneria a Perugia, anche questo è un messaggio positivo che oltre a fargli continuare la sua passione per la musica, diventare ingegnere gli potrà permettere di fare anche voli autentici e non solo di fantasia e ricordi, su ali vere e autentiche e non solo di cartone. Bravo Gianmarco sei la dimostrazione che per fortuna tra voi giovani non tutto è negativo.