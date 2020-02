Amore e odio, sentimenti rap di Lil Karma

GUGLIONESI. Amore e odio, una combinazione insita nell’essere umano da tempi non sospetti. Due sentimenti tanto diversi quanto simili. Se ami qualcuno, lo fai con tutto il cuore. Se odi è la stessa cosa.

E’ così che Lil Karma (Nicolas Fricchione- n.d.r) esprime questi sentimenti, attraverso le sue canzoni. La sua rabbia viene trasformata a contatto con il rap, con il palco e con le piattaforme dove si possono ascoltare i suoi brani. L’anno scorso dedicò un pezzo alla sua compagna, una dichiarazione d’amore che diceva così “chiamami e vieni da me anche se sono un danno”.

Quando lo intervistammo, passava un periodo strano. Arrabbiato con la vita che gli aveva portato via delle persone importanti, arrabbiato con gli amici che non riuscivano a stargli al passo e che non riuscivano a supportarlo come lui al contrario faceva con loro. Però ha deciso, ha deciso di continuare e andare avanti. Di buttar giù, nero su bianco i suoi pensieri e farli ascoltare alla gente. E, in molti si rispecchiano nelle sue parole.

Ed è così che è nata “odio”. “L’odio è un sentimento molto importante- spiega Lil Karma- e le persone a volte lo trascurano. Fingono di non provarlo e preferiscono dire di esser indifferenti alle cose che la vita riserva loro”.

Ho perso amici lungo la strada, è proprio la strada che me lo ha portato via. Una frase forte, una frase che racchiude sia l’amore per l’amico scomparso e sia l’odio nei confronti della vita, ingiusta, e della strada che lo ha portato via dalle persone care.

Gli occhi non mentono e quando parla della sua musica, della sua voglia di vincere e riscattarsi davanti alla gente che non ha creduto in lui, i suoi occhi si fanno lucidi. La voglia di emergere, di dare un senso a quel progetto ancora troppo chiuso nel cassetto per “colpa” di una regione, di un comune che non riesce a dar stimoli ai propri talenti.

“Mi piacerebbe che chiunque abbia una passione la possa far sua. Una scuola di musica, e qui a Guglionesi c’è, che sia accessibile a tutti. La musica dovrebbe esser davvero accessibile a tutti, non deve esser un limite. Anche per quei ragazzi che non hanno fondi. Che ne sapete se tra di loro non ci possa essere un talento che potrebbe arrivare a scalare vette internazionali? Vorrei che le istituzioni guardassero a noi giovani con un occhio di riguardo. Ci sono tanti talenti a Guglionesi, chi fa rap, chi canta, chi balla e potrei proseguire per ore. Prendeteci sul serio. Io sto lavorando ad altri pezzi, ma non qui. Forse ho trovato un’etichetta che, però, si trova a Milano”.